На стадо свинокомплекса "Пермский" нашелся покупатель

Новым владельцем свинопоголовья стала пермская компания "Уралагро". Информация об этом опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

"Настоящим конкурсный управляющий ООО "Свинокомплекс Пермский" Аглая Лясман сообщает о том, что 23.09.2021 между ООО "Свинокомплекс Пермский" (продавец) и ООО "Уралагро" (покупатель свинопоголовья) заключен договор купли-продажи по результатам проведения электронных торгов в форме повторного публичного предложения. Цена приобретения имущества по указанному договору купли-продажи не является окончательной. Окончательные расчеты по договору производятся с учетом веса свинопоголовья групп сосуны, отъемыши, ремонтный молодняк, откорм, а также количества голов свинопоголовья групп свиноматки и хряки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее единым лотом по начальной цене 149,8 млн руб. продавались 51,4 тыс. животных, залогом которых обеспечены требования "Пермский свинокомплекс". Победителем аукциона стала компания "СпецМашАктив", предложившая 47,07 млн руб.

Вторые торги - часть стада, залогом которой обеспечены требования "Россельхозбанк". Это имущество разделено на 24 лота по 1 тыс. голов, начальная цена каждого лота составляла 3,68 млн руб.

Напомним, ранее сообщалось, что "Пермский свинокомплекс" ждут реформы – сократят и персонал, и животных. Оптимизация штата должна была составить не более 20% от численности работников предприятия.