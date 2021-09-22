Названо имя талисмана ЧМ по волейболу, матчи которого сыграют в Екатеринбурге

Стало известно имя талисмана чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году в российских городах.

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Напомним, ранее был объявлен официальный талисман турнира. Им стал Тигр, который в голосовании обошел других кандидатов - Медведя и Робота. Также организаторы предложили зрителям придумать имя победителю и выиграть ценный приз.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете чемпионата, среди большого разнообразия имен, предложенных спортивными болельщиками, выбор было сделать непросто. В итоге был выбран вариант Тигроша, потому что он включает в себя и "тигра", и "игру", и уменьшительно-ласкательную форму имени.

Сразу три волейбольных болельщика предложили такое имя. Обладателями призов стали Наталья Панюхина из Казани, Ксения Дехонова из Санкт-Петербурга и Карина Басаргина из Барнаула. Как отметили в оргкомитете, все они получат в подарок билеты на матчи турнира.

Напомним, чемпионат мира по волейболу-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. На днях определились все 24 страны-участницы предстоящих соревнований.