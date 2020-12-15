15 Декабря 2020
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Логотип чемпионата мира-2022 по волейболу в России (2020) | Фото: fivb.org

Международная федерация волейбола представила логотип ЧМ-2022 в Екатеринбурге

Международная федерация волейбола (FIVB) представила логотип мужского чемпионата мира, который пройдет в России в 2022 году.

Кроме этого, на официальном сайте FIVB опубликованы логотипы всех российских городов-организаторов турнира. Так, на лого Екатеринбурга изображены местные достопримечательности - Храм-на-Крови и памятник основателям города Татищеву и де Геннину.

ЧМ-2022 среди мужских команд пройдет с 26 августа по 11 сентября сразу в 10 российских городах. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Кемерово и Екатеринбург.

Логотип чемпионата мира-2022 по волейболу в Екатеринбурге(2020)|Фото: fivb.org

Напомним, в конце ноября инспекционная комиссия чемпионата мира по волейболу FIVB-2022 посетила столицу Урала. В первую очередь комиссия оценивала возможности Дворца игровых видов спорта, который рассматривается как площадка матчей ЧМ 2022 года.

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Международная федерация волейбола представила логотип ЧМ-2022 в Екатеринбурге

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Теги: волейбол, ЧМ-2022, логотип, Екатеринбург



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