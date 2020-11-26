26 Ноября 2020
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Сборная России по волейболу (2019) | Фото: twitter.com/FIVBVolleyball

Инспекционная комиссия ЧМ-2022 по волейболу проверила Екатеринбург

В среду, 25 ноября, инспекционная комиссия чемпионата мира по волейболу FIVB-2022 посетила Екатеринбург. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В первую очередь комиссия оценила возможности Дворца игровых видов спорта, который рассматривается как площадка матчей ЧМ-2022. Представители оргкомитета провели рабочую встречу, в которой приняли участие заместитель министра спорта Свердловской области Сергей Набоких, директор ДИВС Николай Гарбузов, представители ведомств и силовых структур области, а также ответственные специалисты спортивного объекта по функциональным направлениям.

Участники рабочего визита проверили инфраструктуру ДИВСа на предмет соответствия технике безопасности, требования FIVB по части оснащения спортивной площадки, предоставления сервисам СМИ, почетным гостям, спортсменам и зрителям. Также объектами проверки стали городские отели и международный аэропорт Кольцово.

Инспекционная комиссия Чемпионата мира по волейболу FIVB-2022 посетила Екатеринбург(2020)|Фото: све.рф

Напомним, Екатеринбург стал одним из организаторов чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который пройдет в 2022 году в 10 российских городах. Площадка ДИВС рассматривается как потенциальная для проведения матчей группового этапа. Финальное решение по определению спортивной арены будет принято по итогам инспекционных визитов Международной федерации волейбола FIVB, которые планируются в 2021 году.

В Свердловской области создан региональный оргкомитет, который отвечает за подготовку и организацию турнира, функционируют рабочие группы по всем направлениям подготовки. Его возглавляет губернатор Евгений Куйвашев.

Чемпионат мира по волейболу FIVB-2022 пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

Участниками станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и финал шести в Москве, по итогам которого и определится новый чемпион мира.

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Инспекционная комиссия ЧМ-2022 по волейболу проверила Екатеринбург

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Теги: комиссия, волейбол, ЧМ-2022, Екатеринбург



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Ранее 29.05.2019 11:19 Мск Екатеринбург стал одним из российских городов, где пройдет чемпионат мира по волейболу-2022

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