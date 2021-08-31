Словакия использовала всю поставленную в начале года вакцину "Спутник V", - РФПИ

Словакия, заявившая о прекращении вакцинации от коронавируса "Спутником V", использовала весь имеющийся препарат из партии, поставленной в страну в начале года. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что дополнительные поставки в рамках контракта не планируются.

В пресс-службе добавили, что против препарата в республике была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы.

Напомним, власти Словакии приняли решение о прекращении использования российской вакцины "Спутник V". Сегодня последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться "Спутником V", смогут получить вторую дозу вакцины.

Применять "Спутник V" в стране начали 7 июня. 1 марта Словакия получила первую партию незарегистрированного в Евросоюзе российского препарата.

Ранее ситуация вокруг закупки Словакией "Спутника V" привела к отставке премьер-министра Игора Матовича в конце марта с поста премьер-министра. Свой пост покинул также министр здравоохранения Марек Крайчи.