Бастрыкин потребовал доложить о расследовании убийства девочки в Нягани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СКР по Югре доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели 12-летней девочки из Нягани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Трагедия произошла в 2011 г. Тело ребенка нашли в канализационном колодце в лесу, недалеко от одной из многоэтажек города.

Убийца до сих пор не найден. Ранее в СМИ появились версии, что к преступлению мог быть причастен 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Его подозревают в убийстве восьмилетней Насти М. в Тюмени.

Известно, что Бережной жил в Нягани, когда там была убита 12-летняя девочка. Сам Бережной сознался в убийстве Насти М., но причастность к преступлениям в отношении других детей отрицает.

Бережной снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

По оценке специалистов ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу, ДНК Бережного совпала с образцами, изъятыми на теле убитого ребенка. Однако несмотря на признание, супруга подозреваемого заявляет, будто бы у ее мужа есть алиби. Якобы в момент, когда труп девочки "выбросили в камыши, ее муж находился у своего отца и чинил крышу". Видеозапись монолога жены подозреваемого опубликована в соцсетях. Его родственники намерены добиваться оправдательного приговора, в то время как суд оправил Бережного под стражу до 25 октября.