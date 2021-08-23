23 Августа 2021
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Общество За рубежом
Антон Беляков (2016) | Фото:

Британские данные по привитым умершим от ковида пугают, - сенатор

Член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков опубликовал на своей странице в Facebook "пугающие свежие данные" британского правительственного отчета "Варианты SARS-CoV-2, вызывающие озабоченность, и варианты, находящиеся в стадии расследования в Англии".
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Сенатор привел цифры по вакцинированным и невакцинированным умершим, где среди первых частота смертей со штаммом ковида "дельта" в 2,5 раза выше.

В комментариях мнения разделились. Защитники вакцинации призывают сравнивать результаты не в сумме, а по неким "группам риска", хотя в стране давно вакцинируют всех подряд, а доля вакцинированных достигла 70% населения. Тем не менее, мы выполнили сравнение по тем двум возрастным группам, которые отражены в отчете, - до и старше 50 лет. Результаты получились красноречивые.

В возрастной группе 50+ среди дважды вакцинированных умерло 2,0% заболевших, в то время как среди невакцинированных - 6,5%, т.е. в три раза меньше (эффективность в предотвращении смерти от ковида около 70%). За последний месяц (эти данные легко вычислить на основании 19-го отчета) пропорции примерно такие же.

А вот в возрасте 50- картина иная. Там среди дважды привитых умерли 0,07%, а среди непривитых - 0,04%. При этом обращает на себя внимание такой факт: за последний месяц после второй дозы умерло почти в 5 раза больше людей, чем после первой, при меньшем количестве заболевших (23 из 25 тыс. против 5 из 35 тыс.). То же самое за все время (11 из 84 тыс. против 27 из 40 тыс.). За последний месяц летальность после первой дозы составила 0,014% против 0,09% после второй - в шесть раз меньше. С чем это связано, неизвестно.

Напрашивается гипотеза, что люди заболевают после первой дозы, затем болезнь развивается, а умирают они уже после второй, и поэтому попадают в статистику умерших после второй дозы. Однако это не так, поскольку случаи коронавируса после второй дозы считаются через 14 и более дней после второго укола, т.е. людям делают второй укол, когда у них нет никаких симптомов болезни. Это приводит к возможному выводу: вакцинироваться в Великобритании до 50-60 лет не нужно - летальность столь мала, что это просто не имеет смысла. Но в случае вакцинации лучше ограничиться одним уколом, т.к. после второго вероятность смерти в возрасте 50- возрастает в 6 раз. Но людей заставляют вакцинироваться именно два раза.

К слову, за последний месяц умерло 23 дважды привитых, хотя за предыдущие полгода было только 4 умерших, притом что число заболевших сред них выросло только в 1,5 раза. В целом среди дважды привитых за последний месяц заболело в 1,5 раза больше, чем за предыдущие полгода. Среди непривитых - в 2 раза меньше. Притом что число привитых и непривитых за это время почти не изменилось.

Также важно, что за последний месяц было выявлено 62 тыс. случаев коронавируса "дельта" у невакцинированных и 80 тыс. - у вакцинированных при двукратном перевесе вторых. То есть вероятность заболеть индийским штаммом после вакцинации уменьшается, но лишь на 40%. И с учетом динамики можно ожидать сильного снижения эффективности.

Все эти данные учитывают только умерших от ковида. После вакцинации умерли, согласно данным британского правительства, более 1000 человек - столько же, сколько от самого штамма "дельта".

При этом в Великобритании, как и в Израиле, собираются колоть уже третью дозу людям старшего возраста. Потому что вакцинация первыми двумя не привела к исчезновению коронавируса и возвращению к прежней жизни, как обещалось перед вакцинацией. В стране вакцинировано 70% населения, а в день фиксируют десятки тысяч случаев - примерно в 3 раза больше, чем в России, с учетом численности населения. Заболеваемость с весны выросла в 10-15 раз, ковид-смертность - тоже. Пока она в 4 раза меньше, чем в России, но более точно следует сравнивать по общей смертности.

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Теги: вакцинация, великобритания, летальность



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