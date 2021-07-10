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спасатели МЧС лес поиски (2017) | Фото: ГУ МЧС РФ по Курганской области

В Тюмени нашли пропавшего 15-летнего подростка: парень неделю провел в лесу

В Тюменской области найден 15-летний подросток Платон Б., который пропал неделю назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Ребенок был обнаружен примерно в 11.00, недалеко от поселка Тараскуль. Дезориентированного, непонимающего, в каком направлении ему идти, мальчика, заметили двое местных жителей. Они на мотоциклах ехали в Тараскуль.

"Следователи уже побеседовали с мальчиком, который рассказал, что потерялся, когда пошел собирать малину. Дорогу назад, где отдыхал с друзьями найти не смог. За время отсутствия в отношении него не было совершено противоправных деяний", - говорится в сообщении.

Все это время школьник питался ягодами и пил воду, которую собирал с земли через тряпочку.

Ребенка осмотрели врачи. Напомним, ранее СКР возбудил уголовное дело об убийстве подростка. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела будут приняты меры профилактического характера. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в ночь на 4 июля подросток ушел на пикник в лес вместе со своими друзьями недалеко от деревни Падерино Тюменского района. Друзья, в компании которых мальчик отдыхал, сообщили, что ранним утром Платон направился в сторону лесополосы и пропал.

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Теги: поиски, Платон Б, уголовное дело



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