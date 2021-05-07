В Прикамье в третий раз пытаются продать свинопоголовье свинокомплекса "Пермский"

Конкурсный управляющий свинокомплекса "Пермский" вновь объявил торги по продаже свинопоголовья и другого имущества комплекса, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована на Федресурсе. Как и прежде на аукцион выставлено 12 лотов. Цена самого большого составляет 422 млн руб. (такая же цена была и в предыдущем конкурсе). В лот входит стало из 88 тыс. голов свиней. Имущество является залогом в пользу "Россельхозбанк", АО "Пермский свинокомплекс" и "Ваш Аудитор". Также на торги снова выставлены дебиторские задолженности омских "Торговый дом "Синергия" (410,3 млн руб.) и ООО "Свинокомплекс "Ударный" (8,3 млн руб.).

Остальные девять лотов общей стоимостью 1,8 млн руб. включают производственное оборудование: подогреватель мазута, электронасос, вакуум-упаковочную машину, бокс микробиологической безопасности, холодильную камеру, устройство для очистки воздуха, ошпаро-волососгонная машину и два щитовых холодильника.

Отметим, что это уже третьи торги по продаже имущества свинокомплекса.

Ранее сообщалось, что финансовое положение "Пермского свинокомплекса" ухудшилось. Представитель "Майского содружества" Павел Волегов назвал положение комплекса "критическим". Он сообщил о задержках зарплат, о том, что наблюдается падеж поголовья и о возникших проблемах с закупкой кормов.

Поголовье принадлежит прежнему владельцу предприятия ООО "Свинокомплекс "Пермский". В АО свиньи находятся на ответственном хранении. По словам первого замгендиректора свинокомплекса Жанны Перевойко, на одно животное приходится 600-800 г корма при норме 2,6 кг.

В 2020 г. АО получило краевую субсидию в 200 млн руб. Деньги полностью потрачены на корма, которые предприятие растянуло на три с половиной месяца. Долг по зарплате АО постарается закрыть до конца апреля.