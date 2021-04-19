20 Апреля 2021
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Экономика Свердловская область
Гостиница, отель, park inn, нижний тагил (2015) | Фото: Накануне.RU

Свердловские отельеры не исключили роста цен в гостиницах

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Свердловские отельеры не исключают роста цен в гостиницах, однако говорить, что так и произойдет, пока преждевременно. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала член правления клуба отельеров, член правления конгресс-бюро Екатеринбурга, генеральный менеджер Angelo by Vienna House Ekaterinburg Ольга Акимова.
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По ее словам, есть несколько факторов, из-за которых уральским отелям становиться все труднее держать высокую планку уровня сервиса.

"Первый - неконтролируемый рост цен поставщиков, уже три раза с декабря 2020 года. Это, конечно, сказывается на ценах. Второй - отток рабочей силы и очень сильная конкуренция в линейном персонале, увеличение фонда оплаты труда на всех предприятиях отельной сферы. Все это приводит не просто к снижению прибыли, в постпандемическую эпоху восстановление экономики предприятий отрасли только происходит", - сообщила Акимова.

Она отметила, что эти факторы являются удушающими для более динамичного развития отрасли.

"Поэтому, если кто-то повысит цены, это будет нормальным и естественным путем, а не желанием нажиться на конъюнктуре рынка. Кроме этого, льготы для МСП и крупного бизнеса по налогам и затратам на санитарное состояние закончились с концом 2020 года. А повышенные требования к санитарному состоянию - они остаются", - добавила эксперт.

Она уточнила, что сейчас пока нельзя сказать, будет ли повышение цен в гостиницах.

"В городских отелях вряд ли это произойдет. Загородный сегмент нужно посмотреть, потому что им зачатую тяжелее, чем нам сейчас", - заключила Ольга Акимова.

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Свердловские отельеры не исключили роста цен в гостиницах

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Теги: отели, цены, рост, Екатеринбург



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