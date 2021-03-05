05 Марта 2021
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Николай Ражев (2021) | Фото: адвокат Сергей Колосовский

Заслуженного тренера, обвиненного в педофилии, отпустили под домашний арест

83 – летнего заслуженного тренера по настольному теннису Николая Ражева, обвиняемого в педофилии, отпустили из СИЗО.  Об этом Накануне.RU рассказали защитники пенсионера.

В качестве меры пресечения  обвиняемому вынесен домашний арест.

Отметим, Ражев является призером Чемпионата мира по спортивному многоборью и бывшим тренером сборной СССР. Уголовное дело было возбуждено после слов 10-летней школьницы, которая ходила с одноклассниками к Ражеву на тренировки по настольному теннису.

Инцидент произошел 18 февраля. Несмотря на то, что мать школьницы запретила дочери посещать занятия по настольному теннису (она хотела, чтобы ребенок занимался плаванием), девочка все равно пришла на тренировку к Ражеву. Из-за отсутствия медицинской справки и разрешения от родителей, тренер запретил ребенку заниматься, однако разрешил делать в зале домашнее задание. Вскоре школьнице недоело только смотреть на тренировку, из-за чего она начала мешать другим и вырывать ракетки из чужих рук, к чему Ражев отнесся весьма строго и выгнал ребенка.

По версии адвокатов, девочка затаила обиду, спокойно ушла домой, а потом придумала версию о домогательствах, в которых позднее ее мать и обвинила заслуженного мастера спорта. При этом случаи, когда школьница что-то придумывает, не в новинку для ее одноклассников и учебного коллектива, заявили адвокаты. До этого она неоднократно приходила в медкабинет с жалобами на несуществующие болезни, а также рассказывала о том, что ранее от нее отказалась родная мать.

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Заслуженного тренера, обвиненного в педофилии, отпустили под домашний арест

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Теги: Николай Ражев, педофилия, школьница, обвинение, Екатеринбург, мастер спорта



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