На ЧТПЗ назначили нового управляющего директора

Управляющим директором ЧТПЗ и генеральным директором предприятий АО "СОТ" и ООО "ЭТЕРНО" назначенсообщилив пресс-службе "Трубной металлургической компании".

Управляющим директором ПНТЗ станет Владимир Топоров, занимавший должность технического директора Северского трубного завода.

Напомним, 16 марта Трубная металлургическая компания объявила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО "ЧТПЗ" у контролирующего акционера Андрея Комарова. После этого стало известно, что гендиректором ПАО "ЧТПЗ" стал гендиректор ТМК Игорь Корытько. Полномочия бывшего руководителя завода Бориса Коваленкова были прекращены решением совета директоров Челябинского трубопрокатного завода.

При этом в компании сообщили, что Борис Коваленков продолжит свою профессиональную деятельность в компании. Первым заместителем генерального директора – операционным директором ЧТПЗ и ПНТЗ станет первый заместитель гендиректора – главный инженер ТМК Вячеслав Попков.