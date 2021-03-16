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Политика
хоккей, ворота (2019) | Фото:Накануне.RU

Хоккеист из Челябинска умер после попадания в него шайбы. СК начал проверку

Челябинский хоккеист Тимур Файзутдинов - защитник и капитан петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо", умер от травмы, которую ему нанесла прилетевшая в голову шайба. Файзутдинов выступал за "Динамо" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча, в которых отметился семью результативными передачами. Ему было 19 лет.

Следственными органами следственного управления СК России по Ярославской области организована проверка по факту получения травмы, в результате которой 16 марта спортсмен скончался, сообщает пресс-служба ярославского управления СКР.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Хоккеист был госпитализирован в реанимацию после попадания шайбы в голову на состоявшемся 12 марта выездном матче первого раунда плей-офф МХЛ против ярославского "Локо" (1:5), сообщает ТАСС. Файзутдинов был доставлен в местную больницу и находился в критическом состоянии. Перевозка в Москву оказалась невозможна из-за тяжелого состояния спортсмена, а местные врачи спасти его не смогли.

"Тимур сам из Челябинска, где будут проходить похороны и прощание - пока решается. Все расходы по лечению Тимура в эти три дня взял на себя клуб. Это все было полностью на клубе и под контролем губернатора Ярославской области, делалось абсолютно все для Тимура, что только можно было сделать", - сообщили в пресс-службе "Динамо".

 

Известно, что шайба ударила игрока в незащищенную часть головы, при этом экипировка соответствовала всем требованиям. Случаи попадания в незащищенную часть головы очень редки.

 

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Хоккеист из Челябинска умер после попадания в него шайбы. СК начал проверку

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Теги: шайба, хоккеист, смерть



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