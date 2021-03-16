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Норникель, логотип (2018) | Фото: ru.wikipedia.org

"Норникель" снизит производство на 15–20% в 2021 году и может потерять $2,8 миллиарда

"Норникель" снизит производство на 15–20% в 2021 году. Ожидается, что производство никеля сократится на 15%, до 195 тыс. тонн, меди — на 16%, до 345 тыс. тонн, металлов платиновой группы — на 20%, до 89 тонн. Это может привести к падению выручки на 18,3%, или на $2,8 млрд при текущих ценах.

Причина снижения прогнозируемых объемов производства в инцидентах на объектах предприятия. Речь про подтопления на Таймырском и Октябрьском рудниках и аварию на Норильской обогатительной фабрике.

Коммерсант отмечает, что после публикации сниженного прогноза цена на металлы начала расти, что, возможно, позволит скорректировать потери в выручке. При этом акции "Норникеля" теряют на Мосбирже во вторник более 5%.

Напомним, работу на рудниках Норникель приостановил в конце февраля из-за притока грунтовых вод в выработки Октябрьского, сообщающегося с Таймырским. 

В пресс-службе Норникеля Накануне.RU сообщили, что рудник Октябрьский постепенно восстановит добычу во второй половине апреля — мае. Начало восстановления добычи на руднике Таймырский намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца.

(2019)|Фото: nornickel.ru

Блокировать приток воды сложно из-за его интенсивности, отмечают в компании, и геологических особенностей в месте устройства перемычек. Это может еще сдвинуть сроки восстановления работы рудников.

На Норильской обогатительной фабрике 20 февраля произошло обрушение галереи дробильного цеха. На сегодняшний момент, как сообщает пресс-служба Норникеля, остановлена цепочка переработки вкрапленной руды, работу планируется восстановить к 15 апреля. Одновременно с этим на фабрике проходят проверка Ростехнадзора и мероприятия внутреннего аудита. Решение о сроке запуска указанной цепочки будет приниматься по результатам этих проверок.

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"Норникель" снизит производство на 15–20% в 2021 году и может потерять $2,8 миллиарда

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Теги: норникель, затопление рудников, октябрьский, таймырский



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