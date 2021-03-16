В Троицке назначили и.о. главы города после ареста Александра Виноградова

Временно исполняющим полномочия главы Троицка назначена замглавы города по общим вопросам Елена Василяускене, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании собрания депутатов.

"Народные избранники единогласно приняли решение о назначении Елены Василяускене исполняющим полномочия главы города на период отсутствия Александра Виноградова", - отметили в мэрии.

Напомним, главу Троицка Александра Виноградова обвиняют в превышении должностных полномочий. 12 марта по решению суда он был заключен под стражу. По версии следствия, в 2019 году обвиняемый передал объекты имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.

В администрации города обвинение считают надуманным.