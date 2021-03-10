Главу сельского поселения на Южном Урале подозревают в получении взятки

В Челябинской области глава Куяшского сельского поселения Кунашакского района подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в начале марта подозреваемый получил через посредника 35 тыс. руб. от местного жителя, который приговорен к исправительным работам на территории сельского поселения. Деньги он передал, чтобы не выполнять эти работы.

В ближайшее время главе будет предъявлено обвинение, а также ему изберут меру пресечения.