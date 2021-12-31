Состоялись переговоры президентов России и США: о чем сообщили стороны

Поздно вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который длился около часа. Его инициировал Путин. Предметом переговоров стали гарантии безопасности России и вопросы их реализации.

Как сообщается на сайте Кремля, Путин дал подробные пояснения принципиальных подходов, заложенных в основу разработанных российских проектов Договора между РФ и США и Соглашения РФ со странами-членами НАТО. Результатом должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.

Также подтверждено, что переговоры состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ. Байден сообщил, что у США нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

Если же США введут новые и невиданные ранее санкции против России, то это станет серьезнейшей ошибкой, грозящей полным разрывом российско-американских отношений, считают в Кремле.

На сайте Белого дома сообщается, что Байден заявил о двух путях. Первый - путь дипломатии, второй - сдерживание России, включая "серьезные издержки и последствия", если Россия решит продолжить "дальнейшее вторжение на Украину". НАТО усилит свое присутствие в странах-членах и предоставит дополнительную помощь Украине. В Вашингтоне подтвердили даты и места переговоров в январе, о которых заявили в Кремле. И добавили, что десять предстоящих дней уйдут на подготовку к ним.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал разговор конкретным и содержательным. И сообщил, что Путин подчеркивал, что Россия при необходимости будет вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения будут размещены около американских границ. Байден же несколько раз подчеркнул, что начать ядерную войну нельзя.