Белый дом: Переговоры с Россией по контролю над вооружениями пройдут 10 января

Переговоры России и США по контролю над вооружениями и ситуации на Украине пройдут 10 января, сообщил Белый дом.

Ранее стало известно, что 12 января может состояться заседание Совета Россия—НАТО.

Встреча представителей России и регионального органа безопасности ОБСЕ, в который входят США, назначена на 13 января. Об этом агентству AFP сообщил представитель Совета национальной безопасности США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что обсуждение вопроса о гарантиях безопасности Москва вынесет на площадку ОБСЕ, пишет Regnum.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Основные моменты – Россия и США должны отказаться от развертывания ядерного оружия, а НАТО – от продвижения на восток и, в частности, от вступления в альянс Украины и Грузии.

Западные СМИ сообщили, что у стран НАТО нет единого мнения по поводу переговоров с Россией о ее предложениях по гарантиям безопасности.