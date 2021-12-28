28 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Берлин, Германия, ФРГ (2017) | Фото: www.kdoaviatour.ru

Почти всех вакцинировали, а все осталось по-прежнему - редактор Die Welt

Редактор немецкого изданрия Die Welt Штефан Ауст записал видеообращение, в котором подверг сомнению целесообразность и разумность ограничительных мер, принимаемых немецким правительством.
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Он отметил, что скептицизм только нарастает. Год назад, когда еще не было вакцинации, было то же самое, что и сегодня, когда вакцинировали почти всех взрослых. И нельзя все время жить в режиме чрезвычайной ситуации.

"Политики первыми поддаются безудержной панике. Это может кончиться тем, что люди перестанут им верить", - отметил Ауст.

Осенью он выразил мнение, что правительство Германии само не верит в успех вакцинации, поскольку ограничительные карантинные меры не прекращаются даже для людей, которые сделали прививку. Он назвал это опасным сигналом.

Накануне.RU писало о ситуации в Германии.Там вакцинировано более 70% населения, или около 85% взрослых. Однако в ноябре страна пережила рекордный рост заболеваемости ковидом. Официальная ковидная смертность была более чем в два раза меньше, чем прошлой зимой, но это чисто статистические манипуляции. Общая смертность в Германии только выросла. Если в сентябре-октябре она была на 10% выше средней в предыдущие годы, то в ноябре - на 20%, в том числе на 7% больше, чем в 2020 году, когда уже был ковид, но еще не было вакцинации. То есть после массовой вакцинации смертность выросла еще больше. Рост будет как по итогам осени, так и в целом за год.

"Число смертей от COVID-19 может лишь частично объяснить этот рост. Возможно, что проявляются последствия отсрочки операций и профилактических осмотров. Однако в настоящее время невозможно количественно оценить вклад отдельных эффектов", - говорится на сайте статистического ведомства Германии.

При этом отмечается, что избыточная смертность наиболее высока там, где число случаев было наибольшим. В то же время параллельно с этим всегда усиливаются ограничительные меры, которые могут существенно увеличивать рост смертности, вызванный ковидом.

Теги: германия, ковид, смертность, вакцинация, ограничительные меры



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