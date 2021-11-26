26 Ноября 2021
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Общество За рубежом
аппараты ИВЛ (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Привитая Германия задействует военную авиацию для перевозки больных ковидом

Германия, где от ковида вакцинировано более 70% населения, похоже, переживает только начало новой волны эпидемии. Заболеваемость и смертность быстро растут, и с 26 ноября там начнут привлекать эвакуационный самолет воздушных сил для перевозки тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионы, где нагрузка на реанимации меньше.
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Еще летом Германию приводили в пример успешной победы над ковидом после массовой вакцинации. Однако в октябре началось быстрое ухудшение. Страна бьет рекорд за рекордом. Заболеваемость в отдельные дни превышает 70 тысяч человек, что в четыре раза больше, чем в России, с учетом населения. Накануне Германия пересекла отметку более чем в 100 тысяч смертей от коронавируса, став пятой в Европе страной после России, Британии, Италии и Франции.

В стране идут ожесточенные дебаты по поводу того, должна ли Германия вводить обязательную вакцинацию. Министерство обороны страны уже заявило об обязательной вакцинации для военных. Ранее министр здравоохранения Йенс Шпан пригрозил немцам, что до конца зимы они "вакцинируются, вылечатся или погибнут".

Смертность от ковида по оперативным данным пока не очень высока - более 200 смертей в день, что в 4 раза меньше январского пика. Однако более детальный анализ показывать, что положение очень тяжелое. Сравнение с концом ноября 2020 года различий не дает вообще, но тогда вакцинации еще не было. Последние данные относятся к вполне благополучному сентябрю и первой неделе октября. И даже тогда, когда заболеваемость ковидом была еще очень небольшой, общая смертность была почти на 10% выше доковидной за те же недели, что почти в два раза больше, чем в 2020 году. То есть после вакцинации смертность не только не снизилась, но и выросла.

Кроме того, оперативная статистика смертности обнаруживает явные нестыковки с общей статистикой смертности. Зимой, когда от ковида умирали 700-800 человек в день, рост общей смертности был порядка 30%. В сентябре от ковида умирали в 15-20 раз меньше, а рост общей смертности был почти 10%. То есть или сейчас смерти от ковида "прячут", чтобы скрыть неэффективность вакцинации, или зимой статистику специально завышали, чтобы убедить всех как можно скорее вакцинироваться.

Случай Германии показателен в том смысле, что никакого коллективного иммунитета от ковида в результате вакцинации так и не появилось. И худшее, скорее всего, еще впереди.

Теги: Германия, ковид



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