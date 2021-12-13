13 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Маастрихт, Нидерланды (2017) | Фото: anvalo.blogspot.ru

В вакцинированных Нидерландах угрожающе выросла смертность

В Нидерландах, где от ковида вакцинировано 75% населения, или более 90% взрослых, быстрыми темпами растет смертность, сообщает CBS. Она намного превышает не только среднюю за прошлые годы, но и прошлогоднюю, когда уже был ковид, но еще не было вакцинации.
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Быстрый рост смертности начался в сентябре, хотя и до этого около двух месяцев смертность превышала ожидаемую. Сначала это было около 7%, затем цифры начали угрожающе расти. На 48-й неделе, которая закончилась 5 декабря, в стране умерли более 4300 человек, что почти на 1300, или на 43%, выше ожидаемого количества смертей. При этом на ковид пришлось только 249 смертей - всего пятая часть избыточной смертности.

В итоге ковидная смертность сейчас примерно такая же, как и год назад. То есть массовая вакцинация, не защитив население от ковида, привела еще и к огромному росту смертности в целом.

Повышенная смертность фиксируется во всех возрастных группах, но наиболее сильно в возрасте старше 80 лет - более 50%. Именно на наиболее пожилых приходится основная часть избыточной смертности, а среди этой группы - на тех, кто живет в домах престарелых. На них приходится почти половина всей избыточной смертности.

В прошлом году смертность превысила среднюю за предыдущие четыре года на 11%, и в этом году едва ли будет меньше. Всего в Нидерландах от ковида официально умерли 20 тыс. человек. Общий рост смертности примерно в два раза превышает это количество.

Накануне.RU уже писало о том, что в странах Европы наблюдается высокая смертность, которая даже выше прошлогодней. Это может быть как напрямую связано с вакцинацией, так и быть последствием принимаемых мер. Но власти практически всех стран заявляют одно и то же: нужно продолжать ковид-вакцинацию, хотя опыт многих стран показывает, что стало только хуже.

Теги: вакцинация, Нидерланды, смертность



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