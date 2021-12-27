Вице-губернатором Свердловской области по внутренней политике стал Олег Чемезов

Олег Чемезов официально утвержден в должности вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике.

Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь главы Среднего Урала Анна Шкерина, соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Ранее Чемезов работал в статусе исполняющего обязанности.

"Олег Леонидович сегодня вступил в должность вице-губернатора. Указ был подписан в пятницу", - уточнила пресс-секретарь главы региона.

Напомним, ранее пост вице-губернатора по внутренней политике занимал Сергей Бидонько, который осенью перешел на работу в Госдуму РФ. Теперь Олегу Чемезову предстоит заниматься организацией кампании по выборам губернатора Свердловской области, которые пройдут в сентябре 2022 года.

Как уже сообщало Накануне.RU, Чемезов с получением нового официального статуса соединит влияние на политические процессы с экономическими рычагами управления.