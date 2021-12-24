Гундаров: Путин не случайно сказал, что не знает количества вакцинированных в больницах

Советский и российский эпидемиолог доктор медицинских наук профессор Игорь Гундаров высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин не просто так не озвучил данных о количестве вакцинированных в больницах.

Вчера Путин сказал, что "на койках в палатах реанимации в больницах тех, кто вакцинировался, не знаю, во сколько раз меньше, чем тех, кто не вакцинировался, это объективные цифры".

Гундаров полагает, что Путин все-таки знает и не мог не запросить эту статистику накануне пресс-конференции. Но, получив ее, решил просто не озвучивать.

"Эта информация оказалась настолько неблагоприятной (я предполагаю), что он решил: лучше сказать, что не знает ее. Но даже те цифры, которые он произнес, указывает на то, что вакцина людей не спасает", - сказал он ОСН.

Напомним, Путин сообщил, что лишь около 1% переболевших заболевают снова, а среди вакцинированных - 3-4%. Но это означает, что заболеваемость среди вакцинированных примерно такая же, как и у непривитых. С начала года в России было 7 млн случаве ковида. Даже если бы все они были у непривитых, то это не более 7% от среднего числа непривитых за год. Но по регионам не наблюдается никакого снижения заболеваемости с ростом вакцинации. Наоборот, чем больше привитых, тем больше болеют, хотя связь не очень сильная. Для смертности связи нет вообще никакой. Также нет никакого влияния коллективного иммунитета. Поэтому цифры, которые назвал Путин, только доказывают отсутствие положительного эффекта вакцинации. Как свидетельствуют и официальные данные, тоже не обнаруживающие его.

Эксперт считает, что ничего удивительного в этом нет. Вакцины были изготовлены против уханьского штамма коронавируса, после которого уже было много мутаций. К тому же, кроме эффективности, есть еще поствакцинальные осложнения.

"Я думаю, что осложнения есть, и очень тяжелые. Видимо, поэтому президент сказал, что цифр не знает", - подытожил проф. Гундаров.

Академик РАН микробиолог Виталий Зверев тоже недавно заявил об огромном числе официально зафиксированных осложнений после ковид-вакцинации и преждевременности вакцинации детей. Его слова очень не понравились главе Роспотребнадзора Анне Поповой, которая прервала его, потребовав соблюдать регламент.

Многие эксперты давно говорят о том, что в России нет никаких данных, которые позволили бы судить в цифрах, насколько хорошо вакцинация защищает от заболевания, госпитализации, смерти, а также об осложнениях после прививки. Все это приходится вычислять косвенно. И эти вычисления свидетельствуют лишь о бесполезности применяемых мер.