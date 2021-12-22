В Дании 90% заразившихся "омикроном" были вакцинированы

90% заразившихся "омикроном" в Дании были дважды или трижды вакцинированы. Об этом говорится в специальном отчете датского института Statens Serum Institut.

По состоянию на 15 декабря было зафиксировано 17 767 случаев, из которых 14 053 были у дважды вакцинированных, а 1 884 - у трижды. Лишь 1 517 пришлись на непривитых. Всего в Дании было 76% вакцинированных дважды или трижды, а непривитых - 21%. С учетом этого вероятность заражения "омикроном" среди вакцинированных в три раза превысила вероятность заражения у непривитых.

Недавно в Израиле сообщили, что почти 70% заразившихся "омикроном" были трижды вакцинированы. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что люди, которые привиты или переболели коронавирусом, могут заразиться "омикроном".

Дания переживает сильнейший рост заболеваемости, которого еще не было. Число новых случаев превысило прошлый зимний пик почти в три раза (фиксируется почти 10 тыс. в сутки). Данные по общей смертности есть лишь до середины ноября, когда подъем заболеваемости только начинался. Но и тогда, а также с августа, общая смертность стабильно превышает среднюю в последние доковидные годы на 10-15%. Это намного хуже, чем было в прошлом году без вакцинации. При этом количество ковидных смертей исчисляется единицами в сутки. То есть в Дании, как и в других странах Европы, вакцинировавших практически всех взрослых, огромную смертность после вакцинации просто не записывают в ковидную. От ковида официально умирают крайне мало, а общая смертность огромная.