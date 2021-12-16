В поголовно вакцинированной Португалии вспышка ковида и большой рост смертности

Быстрый рост заболеваемости ковидом и общей смертности фиксируется в Португалии, которая имеет наибольший процент вакцинированных среди всех европейских стран - 87%. Фактически там вакцинированы все взрослые. Это, однако, не уберегло страну от вспышки ковида, которая началась в ноябре.

После зимнего взрыва, как и в большинстве стран усилившегося после начала массовой вакцинации, весной ситуация в Португалии стабилизировалась, а смертность даже была немного ниже средней в эти месяцы в предыдущие годы. Но с июля смертность снова начала стабильно превышать среднюю в предыдущие годы. При этом статистика ковидной смертности ничего не фиксировала: ежедневное число смертей с ковидом обычно не превышало 10, а чаще всего сообщалось лишь о нескольких смертельных случаях в день.

Всего с начала июля до середины ноября было зафиксировано чуть более 1200 смертей с ковидом. Однако избыточное число смертей от всех причин за этот же период (статистика Евростата пока ограничивается серединой ноября) оценивается на уровне более 3 тыс. человек. Этот показатель рассчитан на том основании, что среднее превышение смертности за этот срок составило 8%, а за год в стране умирали около 115 тыс., то есть за рассматриваемый период около 39 тыс.

Таким образом, на ковид пришлось не более 40% всех избыточных смертей. От чего умерли все остальные, неизвестно. Повторим, что в Португалии от ковида вакцинированы практически 100% взрослых, но смертность стабильно и весьма существенно превышает среднюю - за 4,5 месяца получено почти 3% годового прироста смертности, и из них только 1% приходится на ковид, а 2% - неизвестно на что.

Статистика ковидных смертей и сегодня показывает, что ничего не происходит. Но статистика общей смертности, которая обрывается на 45-й неделе, зафиксировала на этой неделе всплеск смертности на 18% выше средней за ту же неделю в 2016-2019 гг. Дополнительно умерли около 400 человек сверх ожидаемого среднего количества, а ковидных смертей за эти 7 дней было лишь 40-50 (смотря с какой даты считать 45-ю неделю). То есть общий рост смертности за неделю почти в 10 раз превысил ковидную . Или, иными словами, на ковид списали только 10% от избыточной смертности.

Резкий рост общей смертности на 45-й неделе произошел вскоре после начавшегося подъема заболеваемости ковидом. Если в октябре ежедневно было 600-700 случаев, то в начале ноября это число начало быстро расти. И совпадение с ростом смертности, возможно, вовсе не случайно. Сегодня суточная заболеваемость достигла 4 тыс. в сутки, увеличившись примерно в 6 раз за полтора месяца. И это среди поголовно вакцинированного населения.

Ковидная статистика и сегодня "видит" лишь мизерный рост смертности от ковида. Но если общая статистика зафиксирует большой рост смертности, то это будет означать, что

► вакцинированные умирают от ковида так же, как и до вакцинации,

► или вакцинированные защищены от ковида, но умирают от причин, вызванных самими вакцинами,

► или вакцинированные защищены от ковида, не умирают от вакцин, но умирают от других причин, которые появились в рамках борьбы с ковидом.

К сожалению, данные Евростата за следующие недели будут только в середине января. Но Накануне.RU продолжит следить за случаем Португалии. Тем более что эта ситуация, похоже, является типичной для стран Европы. То же самое наблюдается в Британии и Германии, где тоже вакцинировано подавляющее большинство населения, а ковидная смертность совершенно не отражает масштабы общей смертности.