21 Декабря 2021
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

ВОЗ подтверждает, что омикрон-штаммом могут заражаться привитые и переболевшие

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о появлении новых подтвержденных данных о свойствах штамма коронавируса "Омикрон".

Так, по его словам, "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", пишет Regnum.

Кроме того, подтверждена большая вероятность того, что люди, которые привиты или переболели коронавирусом, могут заразиться штаммом "Омикрон".

Ранее Министерство здравоохранения Израиля сообщило о 134 случаях заболевания "омикроном", причем 92 случая, или почти 70%, пришлись на трижды вакцинированных.

Как сообщали ученые, существенным отличием "Омикрона" может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.

Теги: воз, омикрон



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