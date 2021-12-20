Губернатор Колорадо призвал заканчивать с чрезвычайными мерами из-за ковида

20 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Денвер, Колорадо, США (2017) | Фото: www.americancities.ru

Губернатор Колорадо призвал заканчивать с чрезвычайными мерами из-за ковида

Губернатор американского штата Колорадо Джаред Полис заявил, что чрезвычайная ситуация с COVID-19 закончилась и что он больше не собирается ни вводить обязательное ношение масок, ни принуждать к ковид-вaкцинации, хотя и считает ее необходимой. Об этом пишет New York Post.
Читайте также:

Интересно, что Полис демократ, но высказал более разумную и взвешенную позицию, чем требует администрация Джо Байдена. Хотя он заявил, что заболевшие ковидом, если они не сделали прививку, виноваты сами, а вакцинированные будто бы не болеют. И призвал всех каждые 6 месяцев колоть себе новую дозу.

При этом Полис отметил, что местные власти сами должны определять меры, а федеральные власти должны оставаться в стороне от этого.

"Чрезвычайная ситуация закончилась. [Чиновники] общественного здравоохранения не имеют права указывать людям, что надевать; это просто не их работа. Вы же не говорите людям надевать куртку, когда они выходят на улицу зимой, и не заставляете их [носить ее]. Если они получат обморожение, это будет их собственная вина", - сказал губернатор.

Недавно в нескольких округах столицы штата Денвера ввели требование, чтобы предприятия либо предписывали носить маски в помещении, либо требовали от клиентов предоставить доказательства вакцинации.

Основная мысль Полиса в том, что тем, кто не хочет защищаться и вакцинироваться, не стоит и помогать - пусть болеют и умирают, но из-за них не должна страдать экономика. Однако цифры говорят о другом. Около 70% американцев вакцинировано, а смертность даже выше прошлогодней, не говоря уже о доковидной. То есть после вакцинации ситуация не улучшилась, а ухудшилась.

Теги: сша, вакцинация, ковид



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8940

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети