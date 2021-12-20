Губернатор Колорадо призвал заканчивать с чрезвычайными мерами из-за ковида

Губернатор американского штата Колорадо Джаред Полис заявил, что чрезвычайная ситуация с COVID-19 закончилась и что он больше не собирается ни вводить обязательное ношение масок, ни принуждать к ковид-вaкцинации, хотя и считает ее необходимой. Об этом пишет New York Post.

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Интересно, что Полис демократ, но высказал более разумную и взвешенную позицию, чем требует администрация Джо Байдена. Хотя он заявил, что заболевшие ковидом, если они не сделали прививку, виноваты сами, а вакцинированные будто бы не болеют. И призвал всех каждые 6 месяцев колоть себе новую дозу.

При этом Полис отметил, что местные власти сами должны определять меры, а федеральные власти должны оставаться в стороне от этого.

"Чрезвычайная ситуация закончилась. [Чиновники] общественного здравоохранения не имеют права указывать людям, что надевать; это просто не их работа. Вы же не говорите людям надевать куртку, когда они выходят на улицу зимой, и не заставляете их [носить ее]. Если они получат обморожение, это будет их собственная вина", - сказал губернатор.

Недавно в нескольких округах столицы штата Денвера ввели требование, чтобы предприятия либо предписывали носить маски в помещении, либо требовали от клиентов предоставить доказательства вакцинации.

Основная мысль Полиса в том, что тем, кто не хочет защищаться и вакцинироваться, не стоит и помогать - пусть болеют и умирают, но из-за них не должна страдать экономика. Однако цифры говорят о другом. Около 70% американцев вакцинировано, а смертность даже выше прошлогодней, не говоря уже о доковидной. То есть после вакцинации ситуация не улучшилась, а ухудшилась.