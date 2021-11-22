Во Флориде законодательно запретили принуждение к вакцинации

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал принятый в штате закон о запрете принуждать работников к ковид-вакцинации. В этом случае предусмотрены штрафы до $50 тыс. за каждого работника, которого вынудили сделать прививку.

Основанием для отказа от укола могут быть потенциальные проблемы со здоровьем, религиозные убеждения, текущая или ожидаемая беременность, перенесенный коронавирус. Также запрещено отправлять на карантин здоровых, требовать носить маски. Частные работодатели обязаны оплачивать тестирование на коронавирус и индивидуальные средства защиты для работников, которые отказались от уколов.

ДеСантис заявил, что выполнил свое обещание флоридцам защитить их рабочие места. По его словам, люди не должны подвергаться дискриминации по поводу своего здоровья.

"Никто не должен лишаться работы из-за слишком жестких ковидных требований, и на нас лежит ответственность защитить источники дохода жителей Флориды. Я благодарен законодательному собранию штата за то, что оно вместе со мной решило отстаивать свободу", - сказал губернатор.

Во время торжественной церемонии подписания закона в Брэндоне толпа скандировала "Вперёд, Брэндон!", что стало синонимом лозунга "К черту Байдена!".



Напомним, Джо Байден объявил обязательную вакцинацию почти всех работающих американцев, но инициатива была заблокирована Федеральным апелляционным судом, который назвал ее чрезмерной и ошибочной.

Ранее во Флориде был принят закон, запрещающий ковид-паспорта. Также ДеСантис издал указ о запрете госучреждениям и частным компаниям требовать от сотрудников и посетителей предъявлять документы о ковид-вакцинации. Теперь это закреплено законодательно.

В этом году благодаря сопротивлению новой вашингтонской администрации ДеСантис стал очень популярным. В 2019 году он стал самым молодым губернатором в Америке. Сейчас ему 43 года. Он является одним из самых популярных политиков среди республиканцев и губернаторов среди американцев. Благодаря отмене многих ограничений экономика штата находится в гораздо лучшем состоянии, чем в других регионах.