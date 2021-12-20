20 Декабря 2021
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Общество В России
Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Forbes: Абрамович купил самый дорогой в России частный самолет

Бывший губернатор Чукотки, российский олигарх Роман Абрамович купил частный самолет Boeing 787-8 Dreamliner.

Его стоимость оценивается в $350 млн. По данным Forbes, который ссылается на два источника на авиарынке, он стал самым дорогим на сегодня российским частным джетом. 18 декабря Boeing 787-8 Dreamliner прибыл из Базеля в московский аэропорт Внуково, где обслуживается частная авиация. На следующий день он прилетел из Москвы в Сент-Мартен.

По данным издания, в мире всего 250 таких лайнеров, для России это — первый, так как подобные самолеты редко используются для частных нужд. Dreamliner, который  купил  миллиардер, был построен в 2015 году для частного авиаоператора из Швейцарии Privateair, который так и не был передан - в декабре 2018 года компания объявила о банкротстве. В 2019 году самолет начали оснащать в соответствии с требованиями Абрамовича. Каталожная стоимость этой модели составляет $248,3 млн, дополнительное оснащение — минимум $100 млн. Джет рассчитан на перевозку до 50 пассажиров, дальность его полета составляет 18 тыс. 418 км.

По данным Forbes, состояние Абрамовича оценивается $14,5 млрд.

Напомним, Абрамович готов расстаться со своим самым знаменитым самолетом – Boeing 767-300, называемый также "бандитом" за характерную черную "повязку", выставлен на продажу. Частный джет был опознан любителями авиации на сайте по продаже самолетов не только по знаменитой раскраске, но и по бортовому номеру. 

Теги: Абрамович, авиация, самолет, миллиардеры



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