В Екатеринбурге налетчик ограбил банк – похищено 10 млн рублей

В Екатеринбурге полиция разыскивает налетчика, ограбившего отделение одного из банков, расположенное на улице Декабристов в Октябрьском районе города.

По предварительным данным, добычей злоумышленника, в руках которого был предмет похожий на пистолет, стала сумма порядка 10 млн рублей.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место ЧП экстренно прибыли и работают сыщики районного отдела полиции, городского УМВД и ГУ МВД. Следственно-оперативную группу возглавляет глава городского гарнизона Игорь Озеров.

"Тревожный сигнал о данном ЧП в дежурную часть ОП № 7 поступил в 19:05 по местному времени от сотрудников ЧОП "Варяг", который по договору обслуживает это финансовое учреждение. Злоумышленник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел. К счастью, сведений о раненых и погибших не поступало", - сообщил Горелых.

По данным полиции, грабителю около 50 лет, рост 180-185 см, лицо было спрятано под синей кофтой. Он был одет в длинную черную куртку с капюшоном.

"Забрав добычу, грабитель спешно ретировался. Сейчас сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев, детально анализируют съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей, а также отрабатывают на причастность к преступлению ранее судимых из числа недавно освободившихся из колонии, и склонных к такого рода противоправной деятельности. В кратчайший срок полиция возбудит уголовное дело. С большой долей вероятности это может быть ст. 162 УК РФ - вооруженный разбой. Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Раскрытие преступления взято на контроль руководством ГУ МВД области", - отметил полковник Горелых.

Жителей района, где было совершено ограбление, просят обращаться в полицию по круглосуточному телефону доверия, если у них есть информация о личности нападавшего.