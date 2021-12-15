15 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
ограбление, ювелирный магазин, пистолет (2018) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Угрожал пистолетом-ракетницей: подробности дерзкого налета на банк в Екатеринбурге

Стали известны подробности дерзкого налета на банк в Екатеринбурге. Возбуждено дело.
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Напомним, инцидент случился накануне вечером. Вооруженный пистолетом налетчик зашел в отделение одного из банков на улице Декабристов в Октябрьском районе и унес крупную сумму денег.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по факту дерзкого нападения полицией возбуждено дело по статье УК РФ "Вооруженный разбой". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

"По уточненным данным, сумма ущерба финансовому учреждению составляет около 9 миллионов рублей, а также порядка 5 тысяч долларов и более 2 тысяч евро - в общей сумме около 10 миллионов рублей. На место происшествия выезжали криминалисты регионального Главка МВД и полицейский кинолог Анастасия Никитина со своей овчаркой Женевой, которая помогла установить, в каком направлении скрылся злоумышленник", - сообщил полковник Горелых.

По его словам, сведения о том, что в результате стрельбы никто из сотрудников банка не получил ранений, подтвердились. Однако злоумышленник мог кого-то ранить, так как от выстрела в двери осталось отверстие, а за поврежденной дверью в тот момент находились люди. Установлено, что грабитель угрожал своим жертвам предметом, похожим на пистолет-ракетницу.

"Охотник за чужими деньгами пришел в ярость, когда одна из сотрудниц прямо перед ним захлопнула дверь в служебное помещение, где хранились деньги. Он под угрозой убийства заставил открыть дверь другую работницу банка, только тогда ему удалось заполучить желанные средства. Сыщики изъяли ряд вещдоков и сейчас работают над раскрытием резонансного преступления. Составляется субъективный портрет нападавшего, отрабатываются на причастность к разбойному нападению те, кто склонен к такого рода противоправной деятельности", - резюмировал Валерий Горелых.

Он уточнил, что расследование находится на контроле у руководства оперативных подразделений ГУ МВД по Свердловской области.

Теги: банк, налет, полиция, дело, Екатеринбург



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