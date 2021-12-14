14 Декабря 2021
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кабинет, врач, медицина, терапевт, прививка, градусник, коронавирус, термометр, пациент, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Ковид легко лечится, если не валять дурака, - председатель Московского общества терапевтов

Председатель Московского научного общества терапевтов доктор медицинских наук Павел Воробьев заявил о том, что вокруг ковида создано много вредных мифов. Об этом он рассказал на научно-практической конференции "Врачи за правду".

Самым главным мифом он назвал тот, что ковид будто бы страшно опасная болезнь, которая лечится с трудом.

"Она уж точно не заразнее гриппа. 80-90% больных переживают ее легко. Если от нее погибают, то весьма немного. А вот от внутрибольничных инфекций и неоказания помощи вовремя – умирают очень и очень многие. Ковид лечится прекрасно, если не валять дурака", - рассказал Воробьев.

Ранее он приводил данные, что в его клинике успешно лечат и сам ковид, лечение которого мало отличается от лечения обычного ОРВИ, и поствакцинальные осложнения, причем результаты терапии приближаются к 100% - всего около 10 больных из 3 тыс. не удалось вылечить. Они предлагали свою методику Минздраву, но там от нее отмахнулись.

Также он назвал мифом, что ковид можно победить только вакцинацией. Пока этого ни у кого не получилось, подчеркнул врач. А нынешние вакцины на основе вирусного вектора не являются иммунобиологическим средством по определению, так как у них нет главного свойства – защищать от заражения вирусом.

Воробьев раскритиковал избыточные и неадекватные, по его мнению, меры.

"Маски, варежки и прочие локдауны никакого отношения к делу не имеют", – завершил врач.

То же самое заявил академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев: QR-коды никакого отношения к борьбе с инфекцией не имеют.

Теги: ковид, павел воробьев



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