13 Декабря 2021
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Политика В России Москва
Владимир Жириновский (2020) | Фото: пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме

ЛДПР в первом чтении не поддержит законопроект о QR-кодах

Пока ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

Ранее глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что его партия поддержит правительственный законопроект, но при условии глубокой доработки (видимо, ко второму чтению).

Вице-премьер и глава штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сегодня встречается с думскими фракциями. В первом чтении законопроект планируется рассмотреть 16 декабря.

Однозначно против законопроекта намерены голосовать коммунисты. В преддверии встречи КПРФ с Голиковой глава коммунистов Геннадий Зюганов заявил: "Напомню, что благодаря принципиальной позиции КПРФ о недопустимости куардизации общества, активности граждан, удалось снять с рассмотрения парламентом одного из законопроектов, вводящего коды в транспорте. Но этого недостаточно! Мы должны добиться отмены QR-кодов!".

Теги: лдпр, qr-коды, законопроект, общественные места, госдума, первое чтение



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