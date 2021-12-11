Минтранс обяжет пассажиров нижних полок в поездах пускать к себе соседей "сверху"

Поскольку просьбам РЖД россияне не внимают, Минтранс подготовил проект приказа с поправками в правила перевоза пассажиров ж/д транспортом – нарушение правил уже влечет ответственность. А касается поправка возможности пассажиров верхних полок в поездах сидеть на нижних полках.

В проекте приказа, опубликованного на портале правовой информации, сообщается, что "по требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи".

На завтрак и ужин пассажирам верхних полок отводится не менее 30 минут, на обед час.

В конце 2019 года РЖД стала размещать приписку с просьбой для пассажиров нижних полок на бланках электронных билетов. А вообще тема прав пассажиров верхних и нижних полок появилась в СМИ в декабре 2017 года, когда несколько изданий сообщили, что РЖД разрешила пассажирам нижней полки не пускать пассажиров с верхней.