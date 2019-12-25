11 Октября 2020
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Общество В России
(2019) | Фото: Федеральная пассажирская компания

В РЖД попросили пассажиров нижних полок пускать посидеть тех, кто едет на верхних местах

В новом бланке электронного билета на поезда дальнего следования появилась приписка с просьбой для пассажиров нижних полок пускать к себе посидеть в дневное время тех, кто едет на верхних местах, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационное пространство после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.

интерьер нового плацкартного вагона|Фото: press.rzd.ru

РЖД обещает такие поезда, в которых пассажирам верхних полок и спускаться не захочется

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В РЖД попросили пассажиров нижних полок пускать посидеть тех, кто едет на верхних местах

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Теги: ржд, нижняя полка, верхняя полка, билет, правила



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