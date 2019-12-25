В РЖД попросили пассажиров нижних полок пускать посидеть тех, кто едет на верхних местах

В новом бланке электронного билета на поезда дальнего следования появилась приписка с просьбой для пассажиров нижних полок пускать к себе посидеть в дневное время тех, кто едет на верхних местах, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок в декабре 2017 года стала одной из главных в информационное пространство после того, как ряд СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней.

РЖД обещает такие поезда, в которых пассажирам верхних полок и спускаться не захочется