В Югре в рамках фестиваля креативных индустрий обсудили КРТ

В Ханты-Мансийске в рамках фестиваля креативных индустрий "Creametria" прошёл IV Форум территориального маркетинга и брендинга. Одной из тем разговора стали новые стандарты качества городской среды. Для решения этого важного вопроса в Югру приехали и выступили онлайн ведущие эксперты в сфере градостроительства, сообщили Накануне.RU в оргкомитете фестиваля.

Урбанист, эксперт федерального уровня, преподаватель МГУ и инновационного центра Сколково, основатель Центра прикладной урбанистики, эксперт по комплексному развитию территори Святослав Мурунов отметил, что развитие территорий становится отраслью, становится целым направлением. В Югре мы уже поднимали эти вопросы".

О том, как идёт комплексное развитие территории в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказала руководитель центра компетенций АНО "Центр по реализации национальных проектов" Елена Фищук.

"Впервые на полях Форума тема градостроительства представлена так широко, мы очень рады, что нам удалось собрать на одной площадке ведущих экспертов в сфере градостроительства, каждый из вас уникален тем вкладом, который вносит в данную сферу", - сказала спикер и куратор данной площадки Елена Фищук.

Она подчеркнула, что тема комплексного развития территорий стала возможной после внесения в декабре 2020 г. изменений в Градостроительный кодекс РФ.

"Если просто концессионные соглашения в нашем округе реализуются уже не первый год, то тема концессионных соглашений по паркам и набережным является новой для всей страны. Мы надеемся, что сможем выработать решения не только для себя, но и стать пилотной площадкой для Российской Федерации. Третья тема, на которую обращаем внимание, - качественное благоустройство, качественная эксплуатация проектов, которые были созданы в рамках благоустройства, качественный анализ, что нужно делать на территориях наших насёленных пунктов для того, чтобы это было востребовано и максимально эффективно", - сказала Елена Фищук.

О внедрении механизмов КРТ рассказала директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич.

"Именно перед строительной отраслью сегодня стоит масштабная задача в рамках национальных целей, в рамках стратегии строительной отрасли – обеспечение доступного жилья и расселение граждан. В конце прошлого года был принят Федеральный закон № 494, который установил понятие КРТ – деятельности, направленной на создание благоприятных условий для проживания граждан, обновления среды жизнедеятельности в рамках городов и поселений. Одно из самых главных отличий от других законов в том, что здесь большинство сил отдано с федерального уровня на субъектовый. Субъектовые акты позволяют устанавливать свои правила и критерии", - сказала Синичич.

Большой опыт реализации комплексных проектов накопил ДОМ.РФ. Антон Финогенов присоединился к встрече онлайн и рассказал об особенностях комплексного развития. Особое внимание он уделил индексу качества городской среды, который позволяет выявлять слабые и сильные стороны любого населенного пункта.

"Это необходимо, чтобы у нас развивалась комфортная городская среда и жители были довольны местом, в котором живут", - отметил спикер.

Генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев поделился опытом региона по реализации в Югре проектов в рамках концессионных соглашений.

"В Югре механизм применения концессионных соглашений используется в проектах по строительству школ, полигонов ТКО, объектов сферы физической культуры и спорта. Также в Сургуте на основе концессионного соглашения реализуется проект реконструкции парка. Инвесторам интересны проекты развития общественного пространства, и концессионные соглашения могут стать дополнительной поддержкой подобным проектам", - отметил Афанасьев.