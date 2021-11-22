Югра – лидер социального и креативного предпринимательства

Губернатор Наталья Комарова приняла участие в первом заседании рабочей группы по развитию экосистемы креативного (творческого) предпринимательства и сервисной экономики в России. Мероприятие состоялось в Ханты-Мансийске на площадке концертно-театрального центра "Югра-Классик" в рамках первого слёта креативных предпринимателей региона "Creametria", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В заседании рабочей группы приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова, заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина, генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель директора фонда Росконгресс, директор социальной платформы фонда Росконгресс – фонда "Инносоциум", председатель рабочей группы Елена Маринина, представители предприятий креативной сферы, бизнеса-сообщества, науки, общественных и некоммерческих организаций.

"Ханты-Мансийский автономный округ – край первых, сильных, талантливых людей с самобытным, креативным культурным кодом, – сказала Наталья Комарова. – Многие из участников нашей встречи – эксперты первого международного фестиваля креативных индустрий в Югре "Сreametria". Заседание рабочей группы – одно из главных мероприятий международного фестиваля. Проводим его совместно с агентством стратегических инициатив, фондом содействия социальному развитию "Инносоциум"".

Губернатор напомнила, что нынешний год решением Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций объявлен международным Годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Правительство Российской Федерации утвердило концепцию развития творческих (креативных) индустрий до 2030 г. Председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что это ещё один важный инструмент достижения национальных целей, определенных главой государства.

"Итогом нашей совместной работы на площадках международного фестиваля креативных индустрий, рабочей группы станут предложения в дорожную карту по реализации концепции. Она будет представлена министерством культуры России в правительство до 1 марта 2022 г. Приоритетная задача – создать для людей условия, при которых они смогут реализовать свой потенциал, монетизировать его, увеличить долю креативного предпринимательства во всех секторах экономики", – констатировала Наталья Комарова.

Особое внимание участников заседания глава региона акцентировала на развитии креативных индустрий в регионах и поддержке культуры коренных малочисленных народов. В числе одного из особых элементов региональной экосистемы глава региона выделила созданный эндаумент-фонд Югры. Он направлен на создание системы целевых капиталов, в том числе в сфере креативных индустрий.

"Рассчитываю на партнерство в выстраивании таких программ для креативного сектора с участниками рабочей группы – фондом Владимира Потанина", – сказала Наталья Комарова.

В связи с тем, что креативные индустрии включают широкий спектр отраслей, их поддержка в автономном округе одновременно осуществляется по нескольким трекам через одно окно – центр инновационно-технологического и креативного предпринимательства на базе фонда "Мой бизнес". В ходе заседания губернатор предложила рабочей группе рассмотреть инициативы Югры для включения в дорожную карту по реализации федеральной концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 г.

Так, в числе предложений автономного округа – включение проработки вопросов о создании особых экономических зон для креативных кластеров в регионах, внесении изменений в соответствующее федеральное законодательство. Ещё одна инициатива – включить в дорожную карту мероприятия по поддержке, тиражированию программы рибейтов в регионах. Кроме того, губернатор предложила включить в дорожную карту реализации в регионе совместного с ЮНИДО пилотного проекта, направленного на развитие территорий сохранения промыслов, ремесел, формирования экспортных товаров, услуг с применением этнического кода с учётом опыта стран, входящих в ЮНИДО.

Помимо этого, губернатор предложила в партнерстве с фондом "Инносоциум" запустить фабрику региональных брендов, сформировать раздел "Смартеки" агентства стратегических инициатив, посвященный лучшим практикам реализации потенциала креативных индустрий в целях устойчивого развития. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова пояснила, что именно 2020 г. показал мировым экономикам, что необходимо быть готовыми к глобальным изменениям реальности.

"В ближайшие 50 лет грядут серьезные изменения структуры экономики, перераспределение добавленной стоимости в пользу экономики знаний. Отдельные страны мира уже изменили свои подходы к образованию, подготовке кадров. На первое место выходят навыки эмоционального интеллекта, потому что креативный человек является человеком, способным к активной деятельности, продуктивному воображению, творческому, свободному преобразованию реальности на основе модели желаемого будущего", – продолжила заместитель министра.

По её словам, в этой связи в будущем развернется конкуренция территорий за привлечение человеческого капитала. По её оценке, одним из эффективных инструментов является брендирование территорий, отражающее миссию территории, ее идентичность и идентичность населения.

"Многие регионы России включились в работу по развитию креативных индустрий, но не каждому удалось разработать и утвердить закон. Это сделали в Ханты-Мансийском автономном округе. В регионе создана вся необходимая правовая база. Министерство промышленности и торговли готово оказать поддержку в создании, брендировании продуктов, представлении их на форуме креативного бизнеса", – оценила Гульназ Кадырова.

Заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина подчеркнула, что с каждым годом в России стремительно меняется молодежный рынок труда – креативные индустрии становятся все более привлекательными для молодых людей.

"Прирост креативных индустрий в стране концентрируется в двух крупнейших отраслях – рекламе и секторе информационных технологий. В 219 университетах, подведомственных министерству науки и высшего образования, на направлениях, связанных с креативными индустриями, обучаются свыше 1,5 млн студентов", – проинформировала она участников выездного заседания.

По оценке заместителя министра, развитие креативных индустрий даст положительные эффекты для экономики, включая развитие малого и среднего предпринимательства, и для общества в целом. Поэтому министерство в 2020 г. заключило соглашение с агентством стратегических инициатив, в рамках которого ведется активная деятельность по популяризации молодежного предпринимательства. Также федеральное ведомство разрабатывает платформу студенческого технологического предпринимательства. Проект будет выработан в соответствии с социально-экономической инициативой.

В докладе заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой было отмечено, что в концепции развития творческих (креативных) индустрий до 2030 г. особое внимание уделено новым форматам образования, формированию лабораторий, арт-резиденций, творческих мастерских на местах – среды, способной вырабатывать новые творческие, предпринимательские инициативы.

Генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе заседания отметила, что Югра – это регион самобытный регион, в котором проживают умные, творческие, талантливые люди, открыты уникальные возможности для развития предпринимательства. Она напомнила, что в национальном рейтинге формирования инвестиционного климата автономный округ занимает шестое место, а в рейтинге качества жизни – третье место среди всех субъектов России.

"В мировой экономике темпы роста креативных индустрий ежегодно занимают 15-20%. Безусловно, это становится одним из приоритетов развития нашей страны, регионов, точек роста, приложения усилий для развития креативных индустрий, – сказала Светлана Чупшева. – В мировой экономике на долю креативного сектора приходится 29,5 миллиона рабочих мест, что составляет 1% экономически активного населения. Согласно текущим тенденциям, данный сектор продолжает расти, что позволит не только сохранить, но и создать новые рабочие места".

Особо важно, по ее словам, чтобы креативные индустрии развивались в регионах, малых городах, небольших населенных пунктах.

"Желаю Ханты-Мансийскому автономному округу быть передовиком на этом пути. Вы, Наталья Владимировна, уже очень многое сделали на региональном уровне в части поддержки талантливых людей, создания условий для их самореализации, формирования мер поддержки, доступа к площадкам. Сегодня Югра – лидер в социальном и в креативном предпринимательстве", – подчеркнула Светлана Чупшева.

Заместитель директора фонда "Росконгресс", председатель рабочей группы Елена Маринина заявила, что основная цель деятельности группы – формирование креативной среды, возможностей для свободного творчества.

"Знаменательно, что наше первое заседание мы проводим в Югре – регионе, первым принявшем закон о развитии креативных индустрий. Автономному округу есть, что показать другим. В ходе заседания рабочей группы регион представил большое количество важных для отрасли инициатив, проектов, мы услышали большое количество конструктивных предложений. На площадке участники мероприятия обменялись передовым опытом. Все предложения лягут в основу резолюции, будут включены в дорожную карту", – подчеркнула Елена Маринина.