30 Ноября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Рабочая группа, фестиваль Creametria (2021) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Концепция развития, КРТ, Арт-резиденции. В Югре подводят итоги фестиваля креативных индустрий "Creametria"

В Югре подходит к завершению фестиваль креативных индустрий "Creametria". За несколько недель состоялись различные масштабные мероприятия. Приняла участие в фестивале и губернатор Наталья Комарова. Среди масштабных мероприятий фестиваля – диалог о концепции развития творческих (креативных) индустрий до 2030 г., слёт Арт-резиденций, обсуждение КРТ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Фестиваль проходит в смешанном (онлайн и офлайн) формате с 12 ноября по 1 декабря. В его рамках прошли акселерационные программы, стратегические сессии, круглые столы, хакатоны, воркшопы, образовательные и конкурсные проекты, выставки работ арт-мастерских и другие мероприятия. География фестиваля обширна – он состоялся под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Северного Форума и председательства РФ в Арктическом совете в 2021-23 гг., Universal University в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягани. Одним из мероприятий, в котором приняла участие губернатор, стал состоявшийся 12 ноября форум "ЮграТур 2021".

""ЮграТур-2021" стал открытой площадкой для обсуждения нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", включения в Стратегию развития туризма до 2035 г. мероприятий по комплексному обновлению и благоустройству туристских территорий и отдельных видов туризма. Сегодня и завтра представители Федерального агентства по туризму, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, организаций туристского рынка Югры и регионов России, органов местного самоуправления, экспертного сообщества (туроператоров, турагентств, гостиничного сервиса) будут работать над предложениями по развитию туристской отрасли в новых условиях, практиками создания и продвижения межрегиональных турпродуктов. Желаю успехов", - написала губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Открытие фестиваля Creametria(2021)|Фото: vk.com/nv__komarova

В тот же день, 12 ноября, состоялось первое заседание созданной по инициативе автономного округа рабочей группы по развитию креативных индустрий Международной организации северных регионов "Северный Форум".

"В заседании приняли участие представители креативных индустрий из Финляндии, Венгрии, регионов России, входящих в объединение. Был утвержден приоритетный проект рабочей группы, направленный на развитие креативного предпринимательства регионов-членов Северного форума, увеличение несырьевого экспорта, реализацию потенциала креативных индустрий для достижения целей устойчивого развития. Исполнительный директор "Северного форума" Владимир Васильев подчеркнул значимость инициатив рабочей группы для формирования грантовой политики объединения на 2022 г. Желаю успехов в реализации первого проекта – "Арт-вахта". Рада встретить на югорской земле и онлайн, и оффлайн гостей первого Международного фестиваля креативных индустрий. Добро пожаловать к нам в Югру", - отметила губернатор.

Позже губернатор поучаствовала в первом заседании рабочей группы по развитию экосистемы креативного (творческого) предпринимательства и сервисной экономики в России. Мероприятие состоялось в Ханты-Мансийске на площадке концертно-театрального центра "Югра-Классик".

"Итогом нашей совместной работы на площадках международного фестиваля креативных индустрий, рабочей группы станут предложения в дорожную карту по реализации концепции развития творческих (креативных) индустрий до 2030 г. Её министерство культуры России представит в правительство до 1 марта 2022 г. Приоритетная задача – создать для людей условия, при которых они смогут реализовать свой потенциал, монетизировать его, увеличить долю креативного предпринимательства во всех секторах экономики", – сказала Наталья Комарова.

Наталья Комарова, рабочая группа, фестиваль Creametria(2021)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

По словам губернатора, министерство культуры Российской Федерации поддержало заявку округа по созданию в регионе школы креативных индустрий.

"Запустим этот проект до 1 сентября 2022 г. Деятельность школы будет направлена на выявление одаренных детей в сфере творческих профессий и креативных индустрий (режиссеры, дизайнер, художники), предпрофессиональную ориентацию, – продолжила Комарова. – Отдельный грант поддерживает сеть ресурсных центров в муниципалитетах. С 2022 г. включаем в эту орбиту и предпринимателей, самозанятых, запускаем грант губернатора в сфере креативных индустрий по модели фонда культурных инициатив. Спасибо фонду за поддержку, кураторство этого проекта".

Рабочая группа, фестиваль Creametria(2021)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Рабочая группа, фестиваль Creametria(2021)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Среди важных и крупных мероприятий фестиваля – Слёт Арт-резиденций, состоявшийся в Нижневартовске. Представители креативных пространств Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани и столицы Самотлора делились опытом, обсудили перспективы развития данной отрасли, составили план создания сети креативных пространств. В рамках мероприятия состоялись презентации программ поддержки креативных индустрий от Фондов "Мой бизнес" и "Центр гражданских и социальных инициатив Югры", а также креативная сессия "Выработка концепции взаимодействия и развития сети Арт-резиденций Югры".

"Мы ведём работу, направленную на привлечение в креативную индустрию большего числа предпринимателей и компаний. Готовы оказывать помощь и предлагать все инструменты поддержки, которые существуют в регионе в настоящее время. Хочу подчеркнуть, что они у нас – одни из самых объёмных в стране. Речь идёт о разнообразных обучениях, грантовой поддержке, микрокредитовании и не только", – сказал на Слёте директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Роман Генкель.

Слёт Арт-резиденций, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Закрытие фестиваля состоится завтра, 1 декабря, в Сургуте.

Теги: Creametria, фестиваль креативных индустрий, Наталья Комарова



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