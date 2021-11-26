26 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Рэпер Алишер Моргенштерн. (2021) | Фото: instagram.com/morgen_shtern

В Москве перенесен концерт Моргенштерна

Столичный клуб Gipsy приостановил продажу билетов на концерт Моргенштерна, который должен был состояться сегодня вечером. Позже стало известно, что выступление этого артиста перенесено на 2022 год, вместо него выступит другой рэпер – Слава Марлоу. Организаторы концерта заявили, что Моргенштерн не выступит "по независящим от клуба причинам".

Накануне появились сообщения о том, что рэпер Алишер Моргенштерн из Минска, где у него, якобы, был концерт, улетел в Дубай. В ОАЭ у него тоже запланировано какое-то мероприятие, но многие поклонники артиста считают, что он решил уехать из России из-за сгустившихся над ним туч.

Напомним, выступая перед студентами юрфаков столичных вузов, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что "Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях". При этом председатель СКР не сообщил, есть ли у него доказательства, возбуждено ли уголовное дело. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин пока не сообщал о намерении его подзащитного подать иск о клевете к главе Следственного комитета.

Между тем, СКР уже проводит проверку слов Моргенштерна в интервью Ксении Собчак. Тогда он выразил непонимание целей государства, тратящего огромные деньги на празднование Дня Победы.

Тем временем по поводу Моргенштерна высказываются его коллеги по шоу-бизнесу и блогерству. Звезда сети Евгений Понасенков в интервью НСН предложил выслать всех российских рэперов в Африку: "Что касается рэперов, если бы они все покинули территорию не России, а сразу Европы, и уехали бы в Африку, это было бы замечательно. Я вообще думаю, что им там надо основать какую-то колонию или республику Африки рэперскую. А Бастрыкин может приезжать туда на каникулы, в отпуск, там тепло, и проверять, все ли у них в порядке. Если они все уедут в Африку, будет очень здорово".

Теги: моргенштерн, александр бастрыкин, евгений понасенков



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