Адвокат прокомментировал информацию об отъезде Моргенштерна из России

Адвокат Моргенштерна не стал подтверждать или опровергать сообщения об отъезде рэп-исполнителя из России, передает РИА Новости.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Алишер Моргенштерн, после вчерашних слов председателя СК РФ Александра Бастрыкина о торговле наркотиками в социальных сетях, покинул страну.

Якобы его видели сегодня утром вместе с женой и охранником при посадке на поезд Москва-Минск в Смоленске. При этом концертов в Смоленске у Моргенштерна не запланировано.

Напомним, Бастрыкин обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками. Его адвокат Сергей Жорин в ответ заявил, что Моргеншерн не занимается продажей запрещенных препаратов, его сфера деятельности — музыка. Он выразил опасения, что подчиненные Бастрыкина могут воспринять это как призыв к действию.