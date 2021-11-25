"Люди спрашивают: вам делать нечего?": Депутат Госдумы пристыдил коллег за хайп

Журналисты и политики в последнее время занялись обсуждением тем, которые вообще не стоят внимания, тогда как серьезные вопросы остаются годами не решенными, заявил депутат Госдумы Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду").

Его возмутил широкий общественный резонанс и "миллионы публикаций" о последних событиях.

Например, ему не понравилось письмо главврачей российских больниц, адресованное самым разным знаменитостям, которых причисляют к антипрививочникам. Среди прочих был указан и глава СРЗП Сергей Миронов. Нилов заявил, что Миронов антипрививочником не является: "Смешали с людьми, мягко, говоря, разными". Его возмутило, что в стране сталкиваются лбами "прививочники" и антипрививочники: "Любой иноагент позавидовал бы такому результату деятельности!".

Другим информопводом, возмутившим депутата, стало обсуждение незаконной охоты депутата Рашкина: "Да, жизнь лося в России имеет значение. Но не до такой же степени! Заняться больше нечем? От трагедии до фарса прошли и так по кругу топчемся месяц. Люди смотрят, спрашивают: вам делать нечего?". Нилов предложил без всяких обсуждений принять сегодня решение о депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина.

Еще одной темой, возмутившей Нилова, стало обсуждение запрета на публикацию в СМИ национальности и должности преступников: "Миллионы публикаций на тему печатать – не печатать национальность и должность преступника. В этом ли проблема? Что изменится от этого? Причина в другом – отсутствие миграционной политики. Безнаказанность высокопоставленных и богатых людей – это надо обсуждать. Бить надо не по паспорту – по наглой морде!".