Кадыров обвинил Соловьева и других журналистов в служении "кураторам"

Глава Чечни Рамзан Кадыров удивился тому, что его законопроект (формально – внесен в Госдуму парламентом республики) начали обсуждать и критиковать. Законопроект, напомним, предлагает запретить в СМИ и соцсетях упоминать национальность и вероисповедание преступников и подозреваемых.

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По этому поводу Кадыров разразился гневным комментарием в своем Telegram-канале.

"Я думаю, с чего это всякие политики, журналисты, политологи и прочие как один в унисон друг другу начали выступать в СМИ и выражать несогласие с проектом закона чеченского парламента о запрете указания национальности? Как будто получили команды от своих кураторов. Но теперь очевидно, что кураторы-то у всех одни и те же, и выступают они с одинаковой позицией", - пишет Кадыров.

Он предлагает журналистам в случае, если для них так важно сохранить возможность упоминать национальность преступника, указывать ее каждый раз, когда они пишут о преступлениях. Кадыров пишет, что большинство преступлений в России совершается не кавказцами, но упоминают только последних.

"За последние дни я ни разу не услышал и не прочитал ни одного внятного, аргументированного, взвешенного и убедительного комментария против этого законопроекта, отвечающего своим содержанием принципам национальной политики Российской Федерации. Звучат какие-то неуместные отсылки на свободу слова, цензуру, на некое вырванное из общей массы узкое общественное мнение, просьбы не учить их работать. Хотите абсолютнейшую свободу слова? ВПЕРЕД! С завтрашнего дня называйте всех - русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут... - ВСЕХ без исключения! Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон", - призывает глава Чечни.

Также Кадыров обвиняет в служении некому "куратору" как оппозиционно высказывающихся политиков и журналистов, так и вполне лояльных властям, которые сами постоянно подозревают других в работе с "кураторами", например, Соловьева и Попова: "Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно. Но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее. Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров". Напоследок Кадыров обвиняет перечисленных в отсутствии "собственного мнения, дальновидности и патриотизма".

Столь агрессивное высказывание не осталось без внимания перечисленных персон.

"Не понимаю, почему Рамзан Кадыров обращается ко мне в таком оскорбительном тоне. Никаких поводов для этого я ему не давал. Я всегда старался быть корректным в самых сложных вопросах. Никаких "кукловодов" у меня нет. Я ничья не кукла и ничей не пехотинец, Рамзан Ахматович, и меня водит только мой разум и здравый смысл. Я свободный человек и планирую остаться свободным гражданином и патриотом России. Указывайте своим журналистам, что им писать и говорить.Мне указывать не надо, тем более в таком оскорбительном тоне", - отвечает уже в своем канале Максим Шевченко.

Дальше он объясняет свою позицию: "Я против упоминания национальности преступников. Но не потому, что какие-то депутаты это запретят. А потому, что это упоминание имеет последствия, которые журналист обязан осознавать. Лучше бы депутаты от Чечни поддержали законопроект о расследовании пыток во ФСИН. Уверен, что их возмутили эти пытки, которым подвергаются в том числе и мусульмане: чеченцы, дагестанцы и другие. Но по каким-то причинам они этого не сделали".

В более мягкой форме – с оборотом "уважаемый Рамзан Ахматович" и "Вы опытнейший политик" – высказался ведущий "России 1" и депутат Госдумы Евгений Попов. "Не уверен, что в цивилизованной политической дискуссии уместны обороты вроде "всякие политики, журналисты". Напомню, что многие из тех, кто оппонирует предложению Парламента Чечни, избраны народом России. Как и Вы", - пишет журналист.

"Не нужно ставить условия журналистам. Правила — между прочим, жесткие — и так четко прописаны в Законе о СМИ. Журналисты сами разберутся, что, где и когда упоминать, - отвечает Попов Кадырову. - Поправка Чеченского Парламента не будет работать, даже если большинство проголосует за неё, в чем глубоко сомневаюсь".

Попов пытается объяснить, что для россиян фразы "уроженец Казани/Уфы/Рязани/Элисты/Гудермеса" (которые, кстати, часто указываются в новостях) не менее информативны, чем указание на национальность — татарин/башкир/русский/калмык/чеченец. Также он задается вопросом – если имена и фамилии указывают на происхождение человека – от их упоминания тоже стоит отказаться?

В целом Попов считает проблему надуманной, которой "в принципе не существует в культурном коде гражданина России".

Не прошел Попов и мимо высказывания про "кураторов": "Про кукловодов и кураторов. Лично у меня их нет и никогда не было. Я живу в свободной стране, где каждый имеет право на своё мнение. Но если хотите, мои кураторы — это миллионы зрителей программы "60 минут" и 80894 жителя мультинационального Запада Москвы, которые на свободных выборах решили, что я должен представлять их интересы в Парламенте страны".