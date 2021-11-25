Хинштейн заявил о невозможности запрета на упоминание должностей виновников ДТП

Глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн не согласился со своим коллегой по парламенту и партии Анатолием Выборным.

Выборный, напомним, предложил не упоминать в СМИ должности виновных в резонансных ДТП. Он считает, что такое "смещение акцентов" вредит репутации ведомств, в которых работают виновники аварий.

"Это личное мнение коллеги Выборного, которое невозможно реализовать на практике. И слава Богу!" – написал Хинштейн в своем Telegram-канале по поводу высказываний зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Дискуссия на счет упоминания должностей виновников ДТП развернулась на фоне новостей о смертельной аварии в Тюмени. 22 ноября автомобиль BMW сбил двух рабочих, которые, занимаясь дорожными работами, переходили проезжую часть в неположенном месте. Оба пострадавших погибли. 34-летний водитель BMW, предположительно, был пьян. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Предполагаемый виновник ДТП – сотрудник Следственного комитета, ему грозит арест.