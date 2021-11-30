В Челябинске начали судить противницу QR-кодов, которая пыталась прорваться в заксобрание

Центральный районный суд Челябинска начал рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Розы Фаизовой, задержанной на минувшей неделе во время акции протеста в Законодательном собрании области, передает корреспондент Накануне.RU.

Пенсионерке вменяют ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Женщина заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела. По ее словам, она узнала о заседании менее чем за сутки и не успела подготовиться. Также она попросила назначить ей адвоката и дать возможность ознакомиться с материалами дела.

Суд согласился с ходатайством и также принял решение вызвать на следующее заседание в качестве свидетелей четырех сотрудников полиции.

Напомним, 25 ноября активисты пришли в областной парламент, чтобы высказать свою позицию по федеральным законопроектам о QR-кодах. Однако охрана не пропустила их. В результате между жителями и охраной произошла потасовка. К протестующим выходили председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков и депутат ЗСО от "СР" Ольга Мухометьярова.

После этого были задержаны две активистки. В полиции на них составили административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Добавим, что депутаты Законодательного собрания Челябинской области в итоге поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах.