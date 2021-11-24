На Камчатке решили снимать ковидные ограничения в "зеленых" районах

На Камчатке в районах, где уровень вакцинации от COVID-19 достиг 80%, будут сняты ограничительные меры. В частности, в таких населенных пунктах планируется разрешить проведение новогодних мероприятий. Предложение прозвучало от губернатора Камчатки Владимира Солодова.

"Мы на штабе приняли решение, что сформируем интерактивную цветовую карту, где будут появляться "зеленые" районы", - пояснил он.

Первыми в "зеленую зону" попали Соболевский район и Алеутский муниципальный округ. Их главы должны разработать и представить предложения по снятию ограничительных мер, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что Камчатка начала выдавать справки о наличии антител, которые приравниваются к справкам о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом анализ нужно сделать за свой счет в уполномоченном медучреждении.