Помощники Беглова контролируют финансовые потоки в городе

На прошлой неделе, 10 ноября, правоохранительными органами Санкт-Петербурга при поддержке 4 отдела Службы экономической безопасности регионального управления ФСБ России был задержан глава городского Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Инцидент получился громким по двум причинам. Во-первых, был задержан высокопоставленный чиновник, позволивший себе открыто критиковать Смольный. А во-вторых, дело вышло настолько неубедительным, что сразу появились версии о его, возможно, заказном характере.

Барабанщиков занял пост главы УСП в феврале 2020 года по личному приглашению губернатора Петербурга Александра Беглова. На этом месте он должен был помогать комитету по госзаказу бороться с картелями на рынке школьного и дошкольного питания. Как в ходе допроса рассказал глава КГЗ Александр Жемякин, распоряжение навести порядок в сфере соцпита ему поступило непосредственно от губернатора.

В частности, Беглов распорядился укрупнить тендеры на распределение контрактов на школьное питание и проводить их все без исключения через КГЗ. Эта инициатива встретила наибольшее сопротивление среди владельцев комбинатов и чиновников районных администраций, что не удивительно – они лишались контроля над финансовым потоком в 15 миллиардов рублей.

Как показали дальнейшие события, инициированная Бегловым реформа также имела свои подводные камни. Финансовые потоки по факту просто меняли хозяина, но решения по их распределению и направлению оставались все также в тени, на что указал Барабанщиков.

В дальнейшем распоряжение губернатора и вовсе выполнено не было. В 2021 году распределением контрактов, в большинстве случаев, занимались все те же районные администрации. Но так как никаких негативных реакций со стороны Беглова не последовало, вероятно, отказ от реформирования рынка был им одобрен, а КГЗ с этим согласился. Против выступил лишь глава УСП Барабанщиков, открыто обвинивший руководство Петербурга в нежелании навести порядок на рынке соцпита.

Крайне маловероятно, что губернатор вдруг просто передумал проводить реформу без веских на то причин. Как уже отмечалось, наибольшие потери грозили владельцам частных комбинатов и районным чиновникам, которые могли представить Беглову убедительные аргументы.

Для решения подобных вопросов в окружении губернатора имеются так называемые спецпредставители. Так, в Сети можно найти информацию, что решением относительно мелких проблем занимаются Александр Захватов, близкий друг Беглова, и его двое сыновей Александр и Игорь. Первый выполняет функции советника губернатора, второй заведует хозяйственной частью резиденции Беглова в Комарово.

Переговоры по таким важным вопросам, как перенаправление многомиллиардных финансовых потоков, ведет Маргарита Рудакова – бывший руководитель региональной инспекции Главного контрольного управления Президента РФ. Еще в 2000-х годах ее называли самым влиятельным чиновником Петербурга.

Именно Рудаковой приписывают инициативу по возбуждению уголовного дела против Барабанщикова, не согласившегося отказываться от реформы соцпита. В пользу этой версии говорит тот факт, что дело было открыто на основе инспекции, проведенной регуправлением ФСБ, хотя в абсолютном большинстве случаев сперва спорные тендеры проверяет Федеральная антимонопольная служба, но в этот раз УФАС оказалось в стороне.

Это лишь несколько человек из ближайшего окружения Александра Беглова, которые, по мнению журналистов, могут влиять на принимаемые губернатором решения. Пример с Барабанщиковым показывает, что от воздействия таких «спецпредставителей» не защищен ни один петербургский чиновник, политик или бизнесмен. Для каждого найдется свой «крючок» или рычаг давления.

Например, после «зачистки» городского Законодательного Собрания от лояльных экс-спикеру Вячеславу Макарову депутатов, в руках сторонников Беглова оказалась депутатская поправка – единственный в России инструмент, позволяющий парламентариям по собственному усмотрению распоряжаться частью городского бюджета. До выборов в городской ЗакС Беглов выступал за отмену депутатской поправки, но как только место спикера занял его бывший заместитель Александр Бельский, губернатор резко изменил свое отношение к этому инструменту, через который можно манипулировать депутатами. Не исключено, что эта перемена в планах губернатора могла быть результатом влияния извне.

Как видно, от «спецпредставителей» губернатора не защищен практически ни один петербуржец, какое бы высокое положение он не занимал. Главное найти правильный подход и действенный рычаг давления. А если их нет, то всегда может появиться неожиданное уголовное дело.