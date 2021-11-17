Из больницы Нижнего Тагила похищено более 300 доз вакцины от ковида

В свердловском Главке МВД прокомментировали пропажу вакцины от коронавируса из больницы Нижнего Тагила.

То, что в городе зафиксировано резонансное происшествие, связанное с хищением лекарств, Накануне.RU подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции №19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10.05 по местному времени от заместителя главного врача городской больницы №4 поликлиники №2, расположенной по улице Металлургов. Медицинский препарат "Гам-Ковид-Вак" в количестве 320 доз пропал из служебного помещения в период с 16.00 15 ноября до 8.00 16 ноября", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, на место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой по кличке Белона.

"Днем здание охраняет ЧОП "Великан", а в ночное время – сторож, мужчина 1962 года рождения, ранее не судимый. Представители МВД устанавливают, оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения, кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского Главка", - добавил Валерий Горелых.

О результатах работы свердловских сыщиков он пообещал проинформировать общественность и СМИ дополнительно.