17 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
Гам-КОВИД-вак, вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Из больницы Нижнего Тагила похищено более 300 доз вакцины от ковида

В свердловском Главке МВД прокомментировали пропажу вакцины от коронавируса из больницы Нижнего Тагила.
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То, что в городе зафиксировано резонансное происшествие, связанное с хищением лекарств, Накануне.RU подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции №19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10.05 по местному времени от заместителя главного врача городской больницы №4 поликлиники №2, расположенной по улице Металлургов. Медицинский препарат "Гам-Ковид-Вак" в количестве 320 доз пропал из служебного помещения в период с 16.00 15 ноября до 8.00 16 ноября", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, на место происшествия выезжали сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог с собакой по кличке Белона.

"Днем здание охраняет ЧОП "Великан", а в ночное время – сторож, мужчина 1962 года рождения, ранее не судимый. Представители МВД устанавливают, оборудовано ли учреждение системой видеонаблюдения, кто конкретно из должностных лиц и технических работников имел доступ в кабинет с вакциной. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Расследование взято на контроль руководством регионального полицейского Главка", - добавил Валерий Горелых.

О результатах работы свердловских сыщиков он пообещал проинформировать общественность и СМИ дополнительно.



Теги: вакцина, больница, Нижний Тагил



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