В Нижнем Тагиле полицейские возбудили дело из-за кражи вакцины от коронавируса

В Нижнем Тагиле сотрудники следственного подразделения отдела полиции 19 возбудили уголовное дело по факту пропажи большого количества ампул с лекарственными препаратами.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ - кража чужого имущества. По его данным, пострадавшее медицинское учреждение внесло коррективы в собственные показания о количестве пропавших доз. Оно сократилось до 280 доз, что составляет 140 ампул.

"По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тысяч рублей. Максимальное наказание за такое преступление по возбужденной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Чтобы ускорить процесс раскрытия кражи, сотрудники полиции в своей работе применяли, в том числе полиграф. Завтра оперативные мероприятия с использованием современных технических средств будут продолжены. Глава тагильского гарнизона ОВД полковник Абдулкадыров направил в территориальный отдел, на чьей земле располагается больница, дополнительные силы личного состава для оказания практической помощи в расследовании резонансного ЧП", - отметил полковник Горелых.

Напомним, сообщение о ЧП в дежурную часть отдела полиции №19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10.05 по местному времени от заместителя главного врача городской больницы №4 поликлиники №2, расположенной по улице Металлургов. Изначально сообщалось, что пропала вакцина "Гам-Ковид-Вак" в количестве 320 доз из служебного помещения в период с 16.00 15 ноября до 8.00 16 ноября.





