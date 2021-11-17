83% туристов откажутся от путевок из-за QR-кодов, - АТОР

83% российских туристов откажутся от покупок путевок и билетов на самолеты и ж/д поезда, если введут обязательные QR-коды и не будет альтернативы в виде ПЦР-теста. Данные опроса Ассоциация приводит туроператоров России (АТОР) на сайте.

Подавляющее большинство россиян в таком случае планируют организовать отпуск без QR-кодов: поездки на дачу, в походы, путешествие на автомобиле, проживание в частном секторе и др.

Предпочтут отложить планы на вторую половину 2022 года или до отмены QR-кодов 9% опрошенных.

6% заявили, что недавно вакцинировались или переболели COVID-19. Наконец, вакцинироваться или ревакцинироваться ради возможности свободно путешествовать готовы лишь 2% респондентов.

Ранее СМИ сообщили, что пассажиропоток авиакомпаний может сократиться вдвое из-за введения QR-кодов. Выпадающие доходы авиакомпаний могут составить 8 млрд рублей, посчитали в Минтрансе России. Ведомство предложило правительству компенсировать эти средства перевозчикам.