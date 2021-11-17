83% туристов откажутся от путевок из-за QR-кодов, - АТОР

17 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
туризм, карта, чемодан (2016) | Фото: arks-org.ru

83% туристов откажутся от путевок из-за QR-кодов, - АТОР

83% российских туристов откажутся от покупок путевок и билетов на самолеты и ж/д поезда, если введут обязательные QR-коды и не будет альтернативы в виде ПЦР-теста. Данные опроса Ассоциация приводит туроператоров России (АТОР) на сайте.

Подавляющее большинство россиян в таком случае планируют организовать отпуск без QR-кодов: поездки на дачу, в походы, путешествие на автомобиле, проживание в частном секторе и др.

Предпочтут отложить планы на вторую половину 2022 года или до отмены QR-кодов 9% опрошенных.

6% заявили, что недавно вакцинировались или переболели COVID-19. Наконец, вакцинироваться или ревакцинироваться ради возможности свободно путешествовать готовы лишь 2% респондентов.

Ранее СМИ сообщили, что пассажиропоток авиакомпаний может сократиться вдвое из-за введения QR-кодов. Выпадающие доходы авиакомпаний могут составить 8 млрд рублей, посчитали в Минтрансе России. Ведомство предложило правительству компенсировать эти средства перевозчикам.



Теги: туристы, qr-коды, атор, туры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 288

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети