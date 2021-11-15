15 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин (2014) | Фото:Правительство Москвы

Собянин: Заболеваемость COVID в Москве снижается вторую неделю подряд

Число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, число госпитализированных - на 19%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", - цитирует его "Интерфакс".

Напомним, в пятницу Собянин сообщил, что за последние пять дней освободилось около тысячи коек в ковидных госпиталях. По мнению мэра, ключевую роль в улучшении ситуации сыграли нерабочие дни, объявленные Владимиром Путиным в начале ноября.

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Теги: сергей собянин, москва, коронавирус



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